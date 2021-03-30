Эксперты: вакцины от COVID-19 в течение года станут неэффективны из-за новых штаммов

ЛОНДОН, 30 марта. /ТАСС/. Вакцины от COVID-19, которые используются в настоящее время, могут оказаться неэффективными уже через год из-за появления невосприимчивых к этим препаратам штаммов коронавируса. Как сообщила во вторник британская The Guardian , такое мнение высказали 77 экспертов-эпидемиологов и вирусологов из 28 стран.

Ученые принимали участие в опросе, который проводило объединение НКО People’s Vaccine Alliance ("Альянс за вакцины для людей"). Две трети экспертов считают, что новые штаммы, которые потребуют создания второго поколения вакцин, могут получить широкое распространение в мире за 12 месяцев. По мнению трети респондентов, новые вакцины понадобятся миру уже через девять месяцев. Участники опроса подчеркнули, что в тех странах, где уровень вакцинации будет оставаться низким, у новых генетических вариантов коронавируса будет больше всего шансов выработать устойчивость к препаратам первого поколения.

"Новые мутации возникают ежедневно и иногда находят нишу, дающую им выгодные отличия от предшественников. Те варианты вируса, которым посчастливилось ее найти, могут более эффективно распространяться, а иногда даже обходить реакцию иммунитета на предыдущие штаммы, - заявил доцент кафедры эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсальвес. - Не вакцинировав весь мир, мы откроем дорогу для появления все новых и новых мутаций, в результате которых могут возникнуть штаммы, имеющие устойчивость к сегодняшним вакцинам. Чтобы с ними справиться, понадобится делать новые прививки".

Председатель альянса Макс Лоусон, представляющий британскую благотворительную организацию Oxfam, обратил внимание на то, что ВОЗ с помощью механизма COVAX надеется вакцинировать лишь 27% населения беднейших стран мира к концу этого года. При этом развитые страны стремятся сделать прививки большей части своего населения уже к осени.

Созданием препаратов от новых штаммов коронавируса занимаются уже многие фармацевтические компании и производители вакцин. Национальный исследовательский центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший российскую вакцину "Спутник V" в настоящий момент разрабатывает технологию, которая позволит быстро и эффективно создавать новые вакцины, если коронавирус начнет быстро мутировать. Оксфордский университет планирует в начале лета начать испытания вакцин от бразильского и южноафриканского штаммов вируса.