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Пандемия COVID-19

СМИ: Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из ЕС

По данным агентства ANSA, прибывающие из стран Евросоюза по истечении пяти дней должны сдать повторно тест на коронавирус

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Приезжающие в Италию из стран ЕС должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирус и проходить пятидневный карантин по прибытии. Как сообщает во вторник агентство ANSA, в течение дня министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подпишет соответствующее распоряжение.

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Как уточняет агентство, прибывающие из стран ЕС по истечении пяти дней должны сдать повторно тест на коронавирус.

Двухнедельный карантин предусмотрен для всех прибывающих из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Кроме того, приезжать в Италию можно только по причинам, обусловленными рабочими задачами или необходимостью лечения или учебы. Туризм в стране формально запрещен, как и передвижение для жителей внутри страны. Ряд стран находится в так называемом черном списке, прибытие из них запрещено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На период предстоящих пасхальных праздников в Италии объявлен мини-локдаун. При этом, как сообщают итальянские СМИ, часть итальянцев отправляется за границу в туристические поездки. Одним из популярных направлений называется Испания, где приезжим европейцам достаточно иметь тест на коронавирус. Этот факт вызывает полемику в Италии, где все туристические структуры вынуждены оставаться закрытыми.

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ИталияПандемия COVID-19
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