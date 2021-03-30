СМИ: Италия вводит пятидневный карантин для приезжающих из ЕС

РИМ, 30 марта. /ТАСС/. Приезжающие в Италию из стран ЕС должны будут иметь при себе результаты теста на коронавирус и проходить пятидневный карантин по прибытии. Как сообщает во вторник агентство ANSA , в течение дня министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца подпишет соответствующее распоряжение.

Как уточняет агентство, прибывающие из стран ЕС по истечении пяти дней должны сдать повторно тест на коронавирус.

Двухнедельный карантин предусмотрен для всех прибывающих из стран, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону. Кроме того, приезжать в Италию можно только по причинам, обусловленными рабочими задачами или необходимостью лечения или учебы. Туризм в стране формально запрещен, как и передвижение для жителей внутри страны. Ряд стран находится в так называемом черном списке, прибытие из них запрещено в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

На период предстоящих пасхальных праздников в Италии объявлен мини-локдаун. При этом, как сообщают итальянские СМИ, часть итальянцев отправляется за границу в туристические поездки. Одним из популярных направлений называется Испания, где приезжим европейцам достаточно иметь тест на коронавирус. Этот факт вызывает полемику в Италии, где все туристические структуры вынуждены оставаться закрытыми.