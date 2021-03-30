Курск стал столицей акции "Час Земли" в 2021 году

ТАСС, 30 марта. Курск стал столицей экологической акции "Час Земли" в этом году, название города выгравируют на кубке акции. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, который выступает организатором акции.

"Администрация Курска в ближайшее время получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изображением флаговых (находящихся под угрозой исчезновения) видов животных, охраной которых занимается WWF России. Награда символизирует бережное отношение человека к окружающей среде. Курск сохранит свой статус столицы "Часа Земли" до следующего "Часа Земли - 2022", а его название будет выгравировано на Кубке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда. Отмечается, что в тройку лидеров также вошли Адыгейск и Лысьва.

Акция "Час Земли" является международной. Каждый год все страны-участницы поднимают одну из актуальных экологических тем, и на многих архитектурных памятниках, среди которых Эйфелева башня, Биг-Бен, Колизей, гасят подсветку. Акция "Час Земли" носит символический характер и призвана привлечь внимание к необходимости ответственного отношения к природе и ресурсам планеты. Традиционно к акции присоединяются миллионы людей: они выключают свет и бытовые электроприборы.

Акция в России проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, правительства Москвы и правительства Московской области.