В Хабаровском крае пожилых и инвалидов будут вакцинировать на дому

ХАБАРОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Медики в Хабаровском крае начнут вакцинацию пожилых и инвалидов на дому. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"В апреле в Хабаровском крае к работе приступят и выездные бригады вакцинации, которые будут делать прививки на дому для маломобильных категорий населения: инвалидов, стариков. Вопросы о такой форме вакцинации уже сейчас поступают как в поликлиники, так и в региональный Минздрав", - говорится в сообщении. Выездные формы вакцинации ранее уже были отработаны в Хабаровском крае в социальных учреждениях стационарного типа, домах ветеранов. Благодаря этому в соцучреждениях края сейчас идет постепенное снятие ограничительных мер.

Со ссылкой на министра здравоохранения края Юрия Бойченко сообщается, что порядок формирования мобильных бригад вакцинации уже проработан. "У нас есть люди, у нас есть термоконтейнеры, у нас есть все условия, чтобы обеспечить вакцинацию тех групп людей, которые находятся дома и не имеют возможности самостоятельно явиться в пункт вакцинации. Будем работать в том числе с органами социальной защиты населения, чтобы понимать: кто из пожилых граждан, которых посещают социальные работники, планирует сделать прививку от COVID-19", - сказал Бойченко.

За минувшую неделю в регион дополнительно поступило 7 100 доз вакцины "Спутник V". С начала вакцинации объем поставки превысил 60 тыс. доз. По данным федерального регистра, вакцинировались свыше 45 тыс. человек, при этом более 31 тыс. получили оба компонента вакцины.

Ситуация по коронавирусу в регионе продолжает оставаться напряженной. За неделю в Хабаровском крае зарегистрировано 408 новых лабораторно подтвержденных случаев. Ежедневный прирост сохраняется на уровне 50-60 случаев. Как сообщила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, ведомство на особом контроле держит граждан, прибывших из-за границы. Они в трехдневный срок обязаны сдать анализ на коронавирус и загрузить данные на портал "Госуслуги". За все время мониторинга сформировано 221 уведомление на составление протоколов в отношении тех, кто вернулся из-за границы и не прошел необходимое обследование. Составлено 135 протоколов. Судами наложено 34 штрафа на общую сумму 362 тыс. рублей.

В Хабаровском крае с начала пандемии диагноз COVID-19 был поставлен 50 552 жителям. Сейчас лечение проходят 2 082 человека, из них в условиях стационара - 487, в том числе восемь пациентов в тяжелом состоянии. За минувшие сутки зарегистрировано два летальных исхода. С начала пандемии от коронавируса в Хабаровском крае умерли 344 человека.