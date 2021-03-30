Электронный сертификат для людей с инвалидностью внедрят в сентябре 2021 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Электронный сертификат для инвалидов, предназначенный для получения технических средств реабилитации (ТСР), будет внедрен в сентябре текущего года. Об этом во вторник заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"В декабре 2020 года был принят федеральный закон, предполагающий введение электронного сертификата в нашу с вами повседневную жизнь. Полномасштабно мы начнем внедрять сертификат, начиная с сентября 2021 года. Правительством будет определяться перечень товаров, на которые он будет распространяться", - сказал он на открытии производственной площадки Центра инновационных технологий в ортопедии (ЦИТО) Минпромторга России.

Президент России Владимир Путин в конце декабря подписал закон о внедрении электронного сертификата, предназначенного для покупки инвалидами технических средств реабилитации, лекарств и продуктов.

Закон предусматривает использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов и лиц, пострадавших на производстве, техническими средствами реабилитации, а также для обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Документом устанавливается круг лиц, которые вправе использовать электронный сертификат, а также виды товаров, работ и услуг, которые можно приобретать с помощью такого сертификата.