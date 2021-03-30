Песков объяснил внутренними установками Путина его нежелание прививаться на камеру

Ранее Путин рассказал, что отказался от того, чтобы его вакцинирование прошло в открытом для СМИ режиме, как это делали лидеры ряда других стран, потому что не хотел "обезьянничать" и "делать так, [как] кто-то где-то делает".

Отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле оценивают то, что ряд российских чиновников прививку все же делали на камеру, Песков заверил, что расценивают "только позитивно, потому что личный пример - бесценен, пример людей, которые пользуются авторитетом и уважением".

"Что касается президента, то каждый государственный деятель является еще и человеком со своими внутренними ориентировками. И говоря об обезьянничанье, президент, наверное, говорил о своем видении того, как нужно подавать пример. В данном случае речь идет о том, что лучшим примером является слово президента и то, что он сам, как и обещал, сообщил о том, когда и как он был вакцинирован", - пояснил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на то, что никогда никакие медицинские процедуры, которые проходит Путин, не становились достоянием общественности. По его мнению, "в данном случае президент все достаточно откровенно объяснил, отвечая на соответствующий вопрос, поэтому я не думаю, что здесь можно что-то дополнительно разъяснить", - отметил представитель Кремля.