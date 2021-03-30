Песков пообещал подумать, как подробно рассказать СМИ о домашних животных Путина

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пообещал подумать, как подробно рассказать СМИ о домашних животных президента Владимира Путина. Так представитель Кремля отреагировал во вторник на просьбу одного из журналистов больше рассказывать о питомцах российского лидера.

"Мы обязательно все эти пожелания передадим президенту. И после того, как мы начнем более активно возвращаться к доэпидемиологическому образу жизни, мы обязательно подумаем о том, как подробно рассказать о животном мире (домашних питомцах - прим. ТАСС) президента", - сказал Песков.

На предложение журналиста "с этого и начать", пресс-секретарь заметил: "У нас, наверное, много других, более актуальных вопросов". При этом Песков пообещал, что в Кремле про эту тему не забудут.

Ранее было опубликовано интервью пресс-секретаря главы государства газете "Аргументы и факты", в котором он не стал рассказывать о питомцах Путина, пояснив, что "они сейчас гораздо менее публичные". Песков напомнил, что одной из любимых собак президента, лабрадора Конни, "к сожалению, уже давно нет". При этом он отметил, что "конечно, домашние животные остаются в жизни президента". На уточняющий вопрос о том, какие это питомцы, кошки или собаки, пресс-секретарь сказал: "Я никогда не видел у президента кошек. Собак - да, а кошек не видел".