Еврокомиссия предупредила Австрию об "ответственности" за разрешение "Спутник V"

БРЮССЕЛЬ, 30 марта. /ТАСС/. Правительство Австрии будет нести всю ответственность за возможные последствия применения российской вакцины "Спутник V", если разрешит ее использование в одностороннем порядке. Об этом заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, комментируя сообщения о переговорах между Москвой и Веной о поставке в Австрию 1 млн доз российской вакцины.

"Страны ЕС имеют право в чрезвычайном порядке разрешить применение на своей территории вакцины, не получившей одобрения Европейского агентства лекарственных препаратов (ЕМА). Однако, в этом случае власти этой страны будут нести всю полноту ответственности за возможные последствия ее применения", - заявила Лунела.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил о переговорах с российской стороной о поставке с апреля 1 млн доз российского препарата.

Курц ранее призывал Европейское агентство лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в ЕС российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По словам Курца, чем больше вакцин, тем лучше.

Российская вакцина "Спутник V", зарегистрированная первой в мире, одобрена к применению в 58 странах мира. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины, согласно публикации в ведущем международном медицинском журнале The Lancet, составляет 91,6%.