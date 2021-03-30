Минздрав: показатели заболеваемости COVID-19 в России говорят о возможной третьей волне

"К сожалению, вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции", - сказала она на конференции "Неделя медицинского образования".

При этом Семенова отметила, что проводятся необходимые меры для того, чтобы этого не допустить и добиться популяционного иммунитета к коронавирусу в стране. "Мы надеемся, что в ближайшие месяц-полтора он [популяционный иммунитет] будет достигнут, и мы сможем говорить о стихании коронавирусной инфекции. Но, тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики", - заключила она.