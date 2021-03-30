Путин: при переписи населения люди должны свободно определять свою национальность

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе статистики вместе с Генеральной прокуратурой обеспечить соблюдение конституционных прав людей во время переписи населения.

На заседании Совета по межнациональным отношениям во вторник глава государства обратил внимание на то, что во время предстоящей Всероссийской переписи населения важно обратить внимание на реализацию национальной политики. Путин напомнил, что перепись, как правило, проводится раз в 10 лет и "дает наиболее полную картину о численности больших и малых народов". "Эта картина должна быть абсолютно объективной", - указал Путин.

"Я прошу Федеральную службу статистики совместно с Генеральной прокуратурой обеспечить при проведении переписи неукоснительное соблюдение конституционного права людей на свободное волеизъявление при определении своей национальности, жестко пресекать здесь любые попытки давления, тем более дискриминации по этническим признакам", - указал президент. По его мнению, "деление на своих и чужих, на лучших - это не лучший пример для подрастающих поколений".