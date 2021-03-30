Путин увеличил до 5 млн руб. размер премии за вклад в укрепление единства российской нации

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял решение увеличить до 5 млн рублей размер премии, вручаемой за вклад в укрепление единства российской нации.

"1 марта стартовал новый этап приема документов на соискание этой премии. С учетом ее значимости мной принято решение увеличить размер премии до 5 млн рублей", - сказал Путин, открывая во вторник заседание Совета по межнациональным отношениям.

Он также поздравил Максима Амелина, Владимира Григорьева и Дмитрий Ицковича, которые "создали уникальный инновационный издательский проект - многоязычную антологию современной литературы народов России, - и стали лауреатами премии за вклад в укрепление единства российской нации".

Президент адресовал слова благодарности всем членам Совета за активное участие в подготовке и последующем принятии поправок в Конституцию РФ. "Принятые абсолютным большинством граждан изменения закрепили в Основном законе и ключевые ориентиры государственной национальной политики. Там много об этом сказано. Это укрепление единства народов России, обеспечение межнационального согласия, сбережение этнокультурного и языкового многообразия страны", - заключил Путин, добавив, что все нормы обновленной конституции получат развитие в федеральных законах.

Премия президента за вклад в укрепление единства российской нации была учреждена в 2016 году. Изначально размер премии составлял 2,5 млн рублей.