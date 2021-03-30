Путин заявил, что меры по развитию этнокультурного туризма нужно включить в нацпроект

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. В национальном проекте по развитию туризма должны быть заложены меры поддержки этнокультурного туризма, считает президент России Владимир Путин.

"Чтобы любить свою родину, молодые поколения должны ее знать, причем, во всем многообразии природы, географии, истории, культуры, традиций наших народов", - сказал глава государства во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям. Он надеется, что "решению этой задачи поспособствует и национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". Президент напомнил, что в ноябре прошлого года было поддержано предложение о его разработке и запуске. "Также поддерживаю и предложение предусмотреть в данном нацпроекте меры по развитию этнокультурного туризма", - заявил Путин.

"Россия обладает самобытным, уникальным наследием наших народов. Все это, безусловно, общее богатство, и оно должно быть доступно каждому жителю нашей страны, каждому гражданину страны, всем, кто живет на этой земле", - убежден президент. "Прежде всего это касается подрастающих поколений", - добавил он.

Путин отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ позволяет туристам беспрепятственно путешествовать по России, но нужно совершенствовать туристическую инфраструктуру, расширять возможности для туристов.

"Безусловно, нужно не просто говорить, а создавать инфраструктуру с тем, чтобы люди получали удовольствие не только от природы, но и от того, что они вокруг себя видят, какими транспортными средствами пользуются, как организовано питание очень важно и так далее", - сказал глава государства, заверив, что туристическое направление будет и впредь развиваться.

При этом президент РФ отметил, что с учетом эпидемиологических ограничений путешествия по родной стране стали пользоваться большим спросом у россиян. " У нас слава Богу, ситуация на данный момент времени гораздо лучше, чем во многих традиционных странах, куда наши туристы с удовольствием ездят, да и посмотреть у нас есть что", - заметил он.