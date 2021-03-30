Путин заявил, что гражданскую и этническую идентичности в России противопоставлять нельзя

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Общероссийская идентичность гражданского самосознания в России имеет важное значение для развития государства, ее нельзя противопоставлять этнической идентичности. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

По его словам, для успешного решения задач, стоящих перед страной, "важна не только эффективная экономика и компетентное управление". "Для огромной многонациональной России принципиальное, решающее значение имеют солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и за будущее - то, что принято называть общероссийской идентичностью, гражданским самосознанием", - сказал Путин.

Он отметил, что в ряде государств гражданская и этническая идентичности часто воспринимаются как конкуренты. "Считаю такой подход, у нас во всяком случае, мягко говоря, абсолютно некорректным, а для нашей страны, хочу это подчеркнуть особо, - абсолютно неприемлемым", - сказал Путин. Он отметил, что человек может принадлежать к той или иной этнической группе, но страна у всех граждан одна - большая Россия. По словам президента, национальные языки и обычаи, общий государственный русский язык, сформированные на века общие культурные и духовные ценности и традиции - "все это укрепляет единство и силу России", обеспечивает ее суверенитет и независимость.

Путин отметил также, что русскому языку отведено особое место в проекте концепции государственной языковой политики, которую в настоящее время разрабатывает правительство при участии широкого круга экспертов. Глава государства подчеркнул большую значимость русского языка для всех граждан России, для социально-экономической, духовной и культурной консолидации общества. Кроме того, продолжил президент, до конца текущего года Госдума в третьем чтении примет изменения в закон о языках народов России. "В нем будет отражена ответственность государства за сохранение родных языков народов страны, создание условий для их изучения и развития", - сказал Путин.

Он призвал членов Совета по межнациональным отношениям активнее подключаться к законотворческой деятельности в сфере межнациональной политики и обеспечить экспертное сопровождение работы депутатов в профильных сферах.