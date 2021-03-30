В Берлине ограничили применение вакцины AstraZeneca

БЕРЛИН, 30 марта. /ТАСС/. Германская федеральная земля Берлин приостанавливает использование вакцины компании AstraZeneca после новых случаев тромбоза у пациентов в ФРГ. Как заявила представитель столичного сената во вторник, мера касается граждан младше 60 лет, пишет DPA .

Ранее об ограничении применения AstraZeneca сообщили берлинские сети клиник Charite и Vivantes.

В марте несколько стран ЕС, в том числе Германия, приостановили использование вакцины компании AstraZeneca, но спустя несколько дней Европейское агентство лекарственных средств пришло к выводу, что преимущества от ее использования перевешивают возможные риски. Препарат является безопасным и эффективным, заверили там.