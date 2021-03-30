Минпросвещения намерено запустить программы образовательных обменов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ намерено запустить с начала нового учебного года программы по образовательному обмену, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Он сообщил, что Россия ежегодно принимает тысячи иностранных школьников в детских лагерях, таких как "Артек", "Орленок", "Океан" и "Смена".

"В 2019 году наши детские центры приняли 3,5 тыс. детей из других стран, к сожалению, в прошлом году по понятным причинам эта практика была приостановлена, надеемся, что скоро, уже в этом году у нас будут все условия для ее возобновления. Более того, с начала нового учебного года планируем расширить эту работу, запустить программы образовательных обменов и принимать ежегодно до 1,5 тыс. иностранных школьников", - сказал Кравцов.

Министр отметил, что сделать это планируется на целую четверть на базе международного центра образования "Интердом". Иностранные школьники будут учиться по российской программе, адаптированной с учетом особенностей национальных систем образования их стран.