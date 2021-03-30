Путин: доля детей мигрантов в школах должна позволять адаптировать их к российской среде

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Число детей мигрантов в школах в РФ должно быть таким, чтобы позволять адаптировать их к российской среде и избежать перекосов, которые случаются в школах Европы и США с учениками из других стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Глава государства отметил, что в некоторых западных странах порой складываются ситуации, когда мигрантов в школах становится настолько много, что местные жители забирают своих детей из этих образовательных учреждений. "Нам нужно иметь в виду эту практику и ни в коем случае не допустить в России развития событий подобного рода, - указал Путин. - Сейчас нет готовых рецептов, но совершенно очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло не формально, а фактически глубоко адаптировать их к российской языковой среде, к культурной [среде], чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей".

По оценке президента, это будет полезно самим этим детям, одновременно такие меры помогут школам избежать проблем, "а проблем там возникает целый большой набор". Путин подчеркнул, что "это серьезная вещь", которую необходимо иметь в виду. "Понимаю, что усилиями одних школ эту проблему не решить, во-первых. Во-вторых, она, наверное, не является такой острой, как в некоторых европейских странах, в связи с неконтролируемым наплывом мигрантов", - добавил президент.

Он указал на необходимость внимательно следить за ситуацией в данной сфере в городах-миллионниках, отдельных национальных республиках. "Это одна из проблем, которая требует практического взгляда на существующий вопрос", - заключил Путин.