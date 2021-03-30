В регионах Центральной России объявили предупреждение о сильном ветре

ТАСС, 30 марта. Синоптики предупредили о ветре с порывами до 15-17 м/с, который ожидается 30-31 марта в ряде регионов Центрального федерального округа, в том числе в Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. Сообщения об этом опубликованы на сайтах местных гидрометцентров и областных управлений МЧС.

Ветер с порывами до 15-17 м/с до конца суток 30 марта и днем 31 марта, по данным региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС), ожидается в Рязанской, Тверской, Ярославской областях. "С 18:00 30 марта до 18:00 31 марта по Ярославской области ожидаются: дождь, ночью порывы ветра до 15-17 м/с, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении на сайте областного ЦГМС.

Пресс-служба управления МЧС по Тульской области распространила предупреждение о том, что 31 марта на территории региона ожидается усиление ветра порывами 12-17 м/с. В Липецкой, Тамбовской областях в среду порывы ветра могут достигать 16 м/с, в Белгородской, Воронежской - до 13 м/с, отмечено на сайтах местных ЦГМС. В других регионах на данный момент неблагоприятные погодные условия не прогнозируются.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что усиление ветра связано с влиянием атмосферных фонтов циклона с центром над Баренцевым морем, в ночь на 31 марта на северо-востоке ЦФО прогнозируются дожди, местами с мокрым снегом.