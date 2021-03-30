В России количество родов после ЭКО выросло за восемь лет более чем вдвое

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Число родов после процедуры ЭКО выросло с 13 тыс. в 2012 году до 30 тыс. в 2020 году, всего в 2020 году в России было проведено 60 тыс. процедур ЭКО, сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"Число родов после ЭКО за период с 2012 года по 2020 год увеличилось в 2,3 раза <...>, если в 2012 году было около 13 тыс. [родов после процедуры ЭКО], то в 2020-м - порядка 30 тыс. из 60 тыс. проведенных процедур", - сказал он на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

Ранее замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай сообщал, что сегодня количество циклов ЭКО, которое проводится в России, является беспрецедентно высоким.

В ходе реализации нацпроекта "Демография" до 2024 года включительно планируется провести 450 тыс. бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения парам, страдающим бесплодием. Нацпроект "Демография", который начали реализовывать в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.