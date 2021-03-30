Госдума до конца сессии планирует принять закон о сохранении языков народов России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Госдума до конца весенней сессии планирует принять в третьем чтении законопроект, который наделяет кабмин правом определять порядок утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов России. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев в ходе заседания Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям во вторник.

"До конца текущей сессии Государственная дума планирует принять в третьем чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О языках народов Российской Федерации". Цель законопроекта - создать все необходимые условия для дальнейшего сохранения и развития родных языков и создания нового поколения учебников по родным языкам", - отметил Газзаев. По его словам, нормативное обеспечение реализации языковой политики - один из приоритетов работы комитета.

Кроме того, подчеркнул Газзаев, в комитете создана рабочая группа по совершенствованию законодательства о национально-культурных автономиях, в ближайшее время будут подведены итоги ее работы. С момента принятия федерального закона о национально-культурной автономии "этот институт прошел долгий путь становления", добавил он.

"К настоящему моменту в стране зарегистрировано 1 230 автономий федерального, регионального и местного уровней. И сегодня национально-культурные автономии являются заметными участниками деятельности по сохранению традиций, культуры и языков народов", - подчеркнул Газзаев. При этом, по его мнению, законодательство о национально-культурных объединениях, "должно отвечать сегодняшним условиям и предусматривать организационную и финансовую поддержку их деятельности".