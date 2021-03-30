Путин заявил, что власти будут пресекать попытки конфликтов между диаспорами в России

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Власти РФ аккуратно и уважительно пресекли попытки перенести на российскую территорию межэтнические конфликты из других постсоветских стран и будут действовать так же и в будущем. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

"Невозможно нам мириться с тем, что кто-то пытается или намерен переносить проблемы, с которыми люди сталкиваются в их странах, на территорию Российской Федерации", - сказал Путин. По его словам, этот вопрос касается представителей многих республик бывшего СССР - как являющихся гражданами России, так и имеющих статус трудовых мигрантов, которые много лет проживают в стране, но "вовлечены в процессы, которые происходят на их родине".

"К сожалению, за предыдущее время мы видели подобные попытки переноса проблем в наших соседних государствах, связанных с территориальными спорами, с межэтническими проблемами, на территорию России, - сказал Путин. - Наши правоохранительные органы и вообще органы власти действовали в высшей степени аккуратно, спокойно и с уважением, но решили эту проблему".

"Все подобные попытки и сегодня, и в будущем, безусловно, будут пресекаться", - заверил президент.

Путин надеется, что представители национально-культурных общественных объединений, которые существуют в России, будут это понимать и не будут терять "чувство ответственности перед страной, в которой они живут".