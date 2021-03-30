Стриженовой сделали операцию после получения перелома на съемках

МОСКВА, 30 марта. ТАСС/. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова сообщила, что после перелома руки со смещением, полученного в ходе съемок, ей была проведена операция в городской клинической больнице имени С. П. Боткина.

Ранее ТАСС в пресс-службе Первого канала сообщили, что телеведущая попала в больницу с травмой руки после падения во время съемок передачи "Время покажет".