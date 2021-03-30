Стриженовой сделали операцию после получения перелома на съемках

МОСКВА, 30 марта. ТАСС/. Актриса и телеведущая Екатерина Стриженова сообщила, что после перелома руки со смещением, полученного в ходе съемок, ей была проведена операция в городской клинической больнице имени С. П. Боткина.
Ранее ТАСС в пресс-службе Первого канала сообщили, что телеведущая попала в больницу с травмой руки после падения во время съемок передачи "Время покажет".
"Скорая повезла меня в Боткинскую [больницу], и вот я здесь. Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию и ставить пластинку. <...> И все уже теперь, слава богу, позади. Только что сделали первую перевязку", - сказала она в видеообращении в Instagram.
Стриженова ведет на Первом канале передачи "Доброе утро" и "Время покажет". Актриса известна ролями в кинопроектах "Домик в сердце", "Дедушка моей мечты", "Убийство на 100 миллионов", "Куприн" и многим другим.