МВД представит предложения по продлению сроков пребывания детей мигрантов

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. МВД России в ближайшее время подготовит предложения по вопросу продления сроков пребывания несовершеннолетних детей мигрантов в стране. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

"Понимая актуальность и возможность продления миграционного учета для детей мигрантов, мы готовы в ближайшее время подготовить предложения по внесению изменений в действующий закон о правовом положении иностранных граждан. Во-первых, это поможет Минпросвещения учитывать детей и поможет в реализации права этих детей на образование", - сказала она на заседании Совета по межнациональным отношениям, проводимом президентом РФ Владимиром Путиным.

По ее словам, МВД совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти уже подготовили новый комплексный проект федерального закона, который помимо реформирования различных режимов для иностранных граждан, предусматривает возможность, в том числе для детей мигрантов продление сроков пребывания. "Но это перспектива будущего, мы будем вносить это проект федерального закона, скорее всего, в конце этого года", - пояснила Казакова.

Заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин также отметил, что Генпрокуратура подключится к предложению по вопросу о продлении сроков временного пребывания в России несовершеннолетних детей мигрантов. "Мы внимательно проработаем эти предложения и совместно с МВД вам доложим", - сказал он на заседании.