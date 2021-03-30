Пушков надеется на запуск модернизированной версии Rutube к лету 2021 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков надеется, что модернизированная версия отечественной платформы Rutube начнет работать к лету 2021 года. Об этом он сказал ТАСС во вторник по итогам круглого стола "Информационная политика и защита исторической правды".

"Мы выражаем надежду, что к лету уже можно будет рассчитывать на модернизированную платформу Rutube", - пояснил Пушков.

По его словам, на одном из совещаний по данной тематике представители "Газпром-медиа" говорили о том, что Rutube к лету может быть переведен в качественно новое состояние. При этом он отметил, что "между планами и реальностью может быть некоторый разрыв".

В конце 2020 года холдинг "Газпром-медиа" приобрел видеосервис Rutube. Как сообщал глава холдинга Александр Жаров, "Газпром-медиа" работает над модернизацией платформы и намерен ее сделать такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как американская платформа YouTube.