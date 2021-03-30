Число воспитанников в детдомах в России сократилось на 42% с 2015 года

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Число воспитанников детских домов в России с 2015 года сократилось на 42%, сообщила во вторник директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Лариса Фальковская на круглом столе в Совете Федерации, посвященном работе организаций для детей-сирот.

"С 2015 года количество детей-сирот, которые воспитывались в организациях для детей-сирот, по данным государственного банка [данных], сократилось на 42%, с 71,2 тыс. до 41,5 тыс. по состоянию на начало 2021 года", - сказала Фальковская.

Она пояснила, что сегодня по этому направлению ведется совместная работа органов власти, вносятся изменения в законодательство, касающиеся стимулирования граждан по приему детей к себе в семью, ведется совершенствование работы органов опеки, комиссий по делам несовершеннолетних.

По ее словам, министерством просвещения были проанализированы показатели доли выявленных детей-сирот, которые помещаются под надзор в организации. "Мы должны отметить, что есть определенное снижение на 1%, если в 2019 году размещалось 22% детей <...> под надзор в организации, то в 2020-м - 21% от общей численности", - отметила директор департамента.