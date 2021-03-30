Врио губернатора Пензенской области намерен лично оценить ситуацию в Чемодановке

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко намерен в ближайшее время посетить деревню Чемодановку, где в 2019 году произошел конфликт на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами, и проверить исполнение мероприятий дорожной карты по социально-экономическому развитию региона. Об этом он сообщил во вторник на заседании Совета по межнациональным отношениям.

После массовой драки власти пообещали разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке, а также решить проблемы транспортной инфраструктуры.

"Мы продолжаем работу по той конфликтной ситуации, которая у нас была в Чемодановке. Вы, наверное, помните, разработана дорожная карта по социально-экономическому развитию данного населенного пункта. И планирую в ближайшее время лично выехать в Чемодановку и, соответственно, полностью проверить, как эта дорожная карта реализовывается", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Фигурантами уголовного дела являются 28 человек, они находятся под арестом до 6 апреля. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, одного из фигурантов обвиняют также в убийстве, еще одного - в покушении на убийство.