Путин поручил подготовить поручения по вопросам адаптации в России детей мигрантов

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил внести в перечень поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям тему адаптации в России детей мигрантов, поддержку этнопарков и вопросы предстоящей переписи населения.

"По итогам нашей сегодняшней работы в перечне поручений будет отмечена необходимость принять дополнительные меры по адаптации детей иностранных граждан, находящихся в России. Отметим также вопросы туризма, поддержку создаваемых этнокультурных парков и их методическое сопровождение с федерального уровня", - сказал Путин, завершая совещание.

По его словам, в документе будет отражена и "необходимость проработать предложение по созданию национального центра по изучению истории Великой Отечественной войны, а также предложение о сроках временного пребывания несовершеннолетних детей иностранных граждан, находящихся на территории России".

"И, конечно, вернемся к Всероссийской переписи населения и необходимости безусловного соблюдения требований законов России и недопущения дискриминации по признаку социальной, национальной, языковой и религиозной принадлежности", - добавил президент.

Глава государства указал, что в ходе заседания прозвучали и некоторые другие предложения, которые он считает важными. "Попрошу администрацию президента все это обобщить и представить предложения по включению в перечень предложений", - заключил Путин.