Роспотребнадзор не ожидает третьей волны заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор не ожидает третьей волны распространения коронавирусной инфекции в России. Такое мнение во вторник выразил руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Вадим Покровский в интервью радиостанции " Говорит Москва ".

"Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится", - сказал он.

Покровский добавил, что в начале марта в Москве у 40% населения были выявлены антитела к коронавирусу. "Быстрыми темпами нарастает количество привитых, поэтому очень скоро, думаю, уже к маю, мы достигнем уровня 60% иммунизированного населения. А там уже совсем недалеко и до 70%, которые считают уровнем, когда эпидемия прекращается", - уточнил он.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией в России свидетельствуют о возможной третьей волне распространения вируса в стране.