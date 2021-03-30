В Ливане началась вакцинация "Спутником V"

ТАСС, 30 марта. Широкомасштабная кампания по вакцинации против коронавируса с использованием российского препарата "Спутник V" началась во вторник в Ливане. Об этом сообщил ливанский телеканал Al-Manar .

В связи с началом вакцинации Минздрав Ливана и министерство информации страны распространили специальный видеоролик, в котором исполняющие обязанности глав указанных ведомств стали одними из первых добровольных участников вакцинации. Как пояснили в пресс-службе министерства здравоохранения, целью материала является "предоставление достоверных сведений и точных научных данных как о самом вирусе, этапах процесса вакцинации, так о применяемой вакцине".

Как ранее сообщил корреспонденту ТАСС председатель Ливано-российского делового совета, почетный консул РФ в Триполи (Северный Ливан) Жак Сарраф, вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Ливане с прививок работникам национальной авиакомпании Middle East Airlines. Иммунизация, добавил он, будет проводиться бесплатно.

Первая партия российского препарата "Спутник V" была доставлена в Бейрут из Объединенных Арабских Эмиратов 25 марта.

Минздрав республики 5 февраля одобрил экстренное применение российской вакцины. 26 февраля было объявлено о предоставлении 20 частным фирмам права на переговоры с фармацевтическими компаниями, производящими препараты против коронавируса. По сведениям и.о. министра здравоохранения Ливана Хамада Хасана, 13 из них планируют оформить контракты по поставкам российского препарата "Спутник V", а еще семь рассчитывают закупить вакцины китайской корпорации Sinopharm.