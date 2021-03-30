В России разрешили измерять охват тестированием на коронавирус по анализам на антитела

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Роспотребнадзор разрешил обеспечивать минимальный уровень охвата населения тестированием на коронавирус в 200 тестов в сутки на 100 тыс. человек любым методом, а не только ПЦР. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Обеспечить уровень охвата лабораторными исследованиями для выявления возбудителя COVID-19 не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за семь календарных дней) любыми из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в документе, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что постановление вступает в силу 31 марта.

Действовавшее ранее постановление Поповой предполагало, что необходимый охват тестированием должен был обеспечиваться только за счет ПЦР-тестов.