Поисковая экспедиция по местам боев у Ржева пройдет 17-30 апреля на средства области

ТАСС, 30 марта. Власти Тверской области выделили порядка 6,5 млн рублей военно-патриотическим организациям, ведущим поиски погибших в Великой Отечественной войне. Около 5 млн рублей из этой суммы направят на финансирование международной экспедиции "Ржев. Калининский фронт", которая состоится 17-30 апреля, сообщила пресс-служба облправительства.

"В 2021 году семь военно-патриотических организаций Тверской области получат поддержку из областного бюджета. Решение принято на заседании правительства Тверской области, которое 30 марта провел губернатор Игорь Руденя. Областные средства предназначены для возмещения затрат поисковиков по выявлению неизвестных воинских захоронений, установлению имен солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны и пропавших без вести", - говорится на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, военно-историческая поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" пройдет при поддержке Российского военно-исторического общества и Минобороны РФ в Ржевском районе в местах кровопролитных боев 1941-1943 годов. "Проведение экспедиции в Тверской области уже стало традицией, этот год не исключение. Это будет новый этап - на новой площадке, которая создана за Ржевским мемориалом", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Еще 1,5 млн рублей выделено для обеспечения работы поисковых объединений в региональной Вахте Памяти - 2021. Субсидии получат военно-исторические, поисковые организации из Торжка, Ржева, Старицы, Зубцовского района, добавили в пресс-службе.

Экспедиция "Ржев. Калининский фронт" проводится в Тверской области ежегодно, в 2020 году в экспедиции участвовали поисковики из 53 регионов РФ, а также Белоруссии и Казахстана; были обнаружены останки более 700 красноармейцев. С 2016 года найдено 193 личных медальона, установлены 107 военнослужащих, найдены родственники 25 солдат. По данным директора всероссийского журнала "Военная археология", члена координационного совета поискового движения России Антона Торгашева, в ряде регионов сильнейших боев - Ржев, Зубцов, Сычевка, Курская дуга, Смоленская область - в год поисковики находят до 17 тыс. солдат. А среднестатистические потери Красной Армии в годы войны, отметил Торгашев, - более 20 тыс. в сутки.