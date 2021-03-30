В Киеве и Львове усилили карантинные ограничения

КИЕВ, 30 марта. /ТАСС/. Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила ввести в городе дополнительные карантинные ограничения с 1 по 12 апреля, а местные власти Львова до этого времени продлили жесткий карантин и ввели ряд новых мер с целью снижения темпов распространения коронавируса.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", - заявил первый заместитель главы КГГА Алексей Кулеба.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый сообщил о продлении жестких карантинных ограничений в городе до 12 апреля. "В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила усиленный карантин продлить до 12 апреля", - написал он во вторник в Facebook.

Ограничения предполагают, что школы проводят обучение в дистанционном режиме, в детских садах будут работать только дежурные группы для работающих родителей, а транспорт будет курсировать в режиме спецперевозок. Магазины непродовольственной группы и строительных товаров, а также все заведения общественного питания будут работать только на вынос и по предварительному заказу. Запрещены массовые мероприятия, работа непродовольственных и смешанных рынков, открытие летних площадок кафе и ресторанов откладывается до 12 апреля. Мэр также призвал всех предпринимателей по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы.

20 марта из-за резкого ухудшения эпидемической обстановки в Киеве были введены жесткие карантинные меры. Впоследствии украинская столица, как и город Львов, была включена в так называемую красную зону с максимальным уровнем эпидемической опасности. В Киеве закрыты для посетителей заведения общественного питания и культуры, спортзалы, фитнес-клубы, бассейны, непродовольственные рынки, запрещено проведение массовых и спортивных мероприятий, закрыты или переведены на дистанционный режим учебные заведения, кроме детских садов и младших классов школ.

Ранее заместитель председателя киевской горадминистрации Николай Поворозник сообщил, что ситуация в столице критическая, в связи с чем возможно введение еще более жестких карантинных мер, в том числе закрытие начальных школ и детских садов и ограничение работы общественного транспорта.

Общий карантин и вакцинация

До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен Киеву и десяти регионам страны.

Вакцинация в стране осуществляется произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. В четверг, 25 марта, на Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech в количестве 215 тыс. доз. В стране, кроме этих двух вакцин от коронавируса, зарегистрирована еще и американская Pfizer. От российского препарата "Спутник V" Украина отказалась.

По данным Минздрава, за последние сутки в стране вакцинированы 14 433 человека, с начала кампании по вакцинации на Украине привиты 212 898 человек.