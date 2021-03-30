Мельниченко назвал спокойной ситуацию с межнациональными отношениями в Пензенской области

НОВО-ОГАРЕВО, 30 марта. /ТАСС/. Ситуация с этноконфессиональными и межнациональными отношениями на территории Пензенской области оценивается как спокойная. Об этом на заседании Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям сообщил врио губернатора Олег Мельниченко.

"В целом, если оценивать этноконфессиональную, межнациональную ситуацию в регионе, то она спокойная. Каких-либо конфликтов на сегодняшний день не происходит", - сказал Мельниченко.

Он добавил, что в регионе разрабатывается специальный медиаплан для освещения деятельности национальных диаспор на территории Пензенской области, финансирование реализации которого предусмотрено областным бюджетом.

В 2019 году в деревне Чемодановка Пензенской области произошел межнациональный конфликт на бытовой почве между коренными местными жителями и цыганами. В результате массовой драки в Чемодановке 13 июня 2019 года пострадал 21 человек, один из них умер в больнице. Фигурантами уголовного дела являются 28 человек, они находятся под арестом до 6 апреля. Их обвиняют в участии в массовых беспорядках, одного из фигурантов обвиняют также в убийстве, еще одного - в покушении на убийство.