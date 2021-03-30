В Петрозаводске поймали гулявшую по улицам рысь

ТАСС, 30 марта. Сотрудники охотничьего надзора Республики Карелия поймали в Петрозаводске дикую рысь, которая занесена в Красную книгу региона. Животное было истощено, его обнаружили на окраине города, на территории одного из предприятий, сообщили ТАСС во вторник в Министерстве природных ресурсов и экологии Карелии.

"Это окраина Петрозаводска, промышленный район. Поступила информация, что там находится рысь. Выехали наши сотрудники из отдела охотничьего надзора, установили, что там молодой самец, ему буквально год. Находился на территории деревообрабатывающего предприятия. Его отловили, поймали сетью, без применения снотворного. В настоящее время осмотрели, его необходимо передержать, потому что из-за нехватки пищи он истощился", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ближайшее время животное будет направлено в зоокомплекс на передержку на 10-14 дней. "Подкормим и потом обратно будем выпускать в живую природу. С прошлого года рысь в Красной книге Республике Карелия, поэтому стараемся охранять. Особи в регионе есть, но не столь многочисленны. В последние пять лет на нее не охотились, не выдавали разрешений", - добавил представитель министерства.