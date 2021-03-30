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Пандемия COVID-19
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ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в Китай для выяснения происхождения COVID-19

Эксперты считают, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна, говорится в докладе
Штаб-квартира ВОЗ EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Штаб-квартира ВОЗ
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ЖЕНЕВА, 30 марта. /ТАСС/. Эксперты ВОЗ после поездки в китайский Ухань, который называли центром, откуда распространился коронавирус нового типа, пришли к выводу, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна. Такие выводы содержатся в их докладе, опубликованном во вторник на сайте Всемирной организации здравоохранения.

"Переход [к человеку] в результате лабораторного инцидента представляется крайней маловероятным", - говорится в отчете.

Там отмечается, что "наиболее вероятным" является переход вируса к человеку через "промежуточного носителя".

В документе также говорится, что первыми носителями COVID-19 могли быть летучие мыши, впоследствии вирус мог мутировать в организме других животных.

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