Время в пути из Нижнего Новгорода до Москвы сократится в 1,5-2 раза благодаря трассе М-12

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 марта. /ТАСС/. Время в пути от Нижнего Новгорода до Москвы или Казани после строительства трассы М-12 будет составлять три-четыре часа. Сейчас, чтобы добраться до столицы, требуется около шести часов, сообщает во вторник пресс-служба госкомпании "Автодор".

Трасса М-12 является частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" (ЕЗК), в который также входят такие платные трассы как М-11 Москва - Санкт-Петербург, Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, III и IV участки) и обход Тольятти. Дорога соединит Москву и Казань.

"Один из главных плюсов проекта - экономия времени. У жителей Нижегородской области появится возможность добраться до Москвы или Казани за три-четыре часа, в то время как сейчас на поездку от Нижнего Новгорода до столицы требуется шесть часов. За пределы Нижнего Новгорода будет выведена часть транзитного автотранспорта. Это улучшит экологическую обстановку, снизит число дорожно-транспортных происшествий, сделает город комфортнее и безопаснее для проживания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, на территории региона построят 275 км трассы. Сейчас в области развернуты работы по подготовке к строительству четвертого этапа магистрали.

"На участке протяженностью более 120 км идет устройство площадок для складирования песка и щебня, бытовых городков, а также подготовка к прокладке технологических дорог. Это позволит сразу после положительного заключения Главгосэкпертизы РФ начать строительство на 4-м этапе М-12, который пройдет по Владимирской и Нижегородской областям. Все работы ведутся по графику, в штатном режиме", - отметили в компании.

Общая протяженность М-12 составит почти 800 км. В 2024 году планируется открыть движение по современной скоростной освещенной дороге с развязками в разных уровнях, без светофоров, с площадками для отдыха. Ранее сообщалось, что "Автодор" планирует получить положительное заключение Главгосэкспертизы на все этапы строительства к августу 2021 года.