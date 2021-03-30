Гутерриш: доставка вакцин в Сирию через механизм COVAX начнется в ближайшие недели

ООН, 30 марта. /ТАСС/. Поставки вакцин от коронавируса в Сирию в рамках международного механизма COVAX начнутся в течение нескольких недель. Об этом заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на неформальном заседании Генассамблеи ООН в связи с десятилетней годовщиной начала сирийского конфликта.

По его словам, на задействование механизма COVAX в Сирии было направлено два запроса: один для северо-запада Сирии, а второй для остальной части страны. "В настоящее время осуществляются планы по доставке в ближайшие недели первого транша [вакцин], который сможет покрыть 3% населения", - сказал глава всемирной организации.

Гутерриш отметил, что 1 млн доз будет направлен в Минздрав Сирии, из них 100 тыс. будет предназначено для северо-восточного региона государства. Первая партия для северо-запада страны будет насчитывать 224 тыс. доз.

Генсек обратил внимание на то, что процесс распространения вакцины может занять много времени. "Несмотря на то что начало вакцинации в рамках COVAX запланировано на ближайшие недели, распределение этих первых партий вакцин растянется на 2021 год. Таким образом, ожидается, что контактное заражение коронавирусом в 2021 году [в Сирии] продолжится", - резюмировал Гутерриш.

COVAX является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. В настоящее время к механизму COVAX присоединились 190 стран и экономик.