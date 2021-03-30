Доклад ВОЗ по итогам поездки в Ухань. Главное

30 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала доклад по итогам поездки специалистов в Ухань для выяснения происхождения коронавируса.
- Эксперты ВОЗ не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении вируса.
- Специалисты организации считают, что лабораторная версия происхождения инфекции крайне маловероятна. По их мнению, наиболее вероятным является переход вируса к человеку через "промежуточного носителя".
- Первыми носителями COVID-19, вероятно, стали летучие мыши, впоследствии вирус мог мутировать в организме других животных. "Промежуточным носителем" коронавируса могли быть норки, панголины, кролики, енотовидные собаки, домашние кошки, куницы и хорьковые барсуки.
- Ученые считают возможным вариант появления коронавируса в Ухане через поставки охлажденных продуктов.
- Специалисты не смогли установить, в какой именно период люди стали заражаться коронавирусом. По данным авторов доклада, речь может идти о промежутке времени между серединой ноября и началом декабря 2019 года.
- Также эксперты обратили внимание на тот факт, что заражение коронавирусом нового типа было выявлено в некоторых странах раньше, чем в Ухане.