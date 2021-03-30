Матвиенко наградили Почетной медалью Национального Собрания Армении

ЕРЕВАН, 30 марта. /ТАСС/. Председатель парламента Армении Арарат Мирзоян наградил председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентину Матвиенко Почетной медалью Национального Собрания Армении. Спикер армянского парламента во вторник подписал соответствующий указ.

"Наградить Почетной медалью Национального Собрания Республики Армения председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентину Матвиенко за значительный вклад в защиту общечеловеческих ценностей, прав и свобод человека, а также за укрепление межпарламентских дружеских отношений между Арменией и Россией", - говорится в указе.