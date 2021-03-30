В России вступает в силу новый порядок записи в первый класс

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Новый порядок записи ребенка в первый класс, который вступает в силу в России 1 апреля, сделает этот процесс прозрачным и комфортным, сообщила во вторник пресс-служба Минпросвещения.

"Раньше зачисление в первые классы сопровождалось большим стрессом для родителей. Накануне объявленной даты люди занимали очереди и даже ночевали у порога школы, чтобы успеть записаться в числе первых и гарантированно получить место в выбранной образовательной организации. Чтобы облегчить этот процесс, сделать его максимально комфортным, справедливым и прозрачным, Минпросвещения России разработало новый порядок, который впервые будет воплощен в жизнь в этом году", - говорится в сообщении.

Теперь прием детей в первый класс будет проходить в два этапа. Первый этап продлится с 1 апреля до 30 июня. Он предназначен для детей, имеющих первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, и детей, которые живут в том же районе, где находится школа. Внеочередное право (для детей прокуроров, судей и следователей) действует только для школ с интернатами.

Второй этап - с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Он предназначен для детей, не проживающих на закрепленной территории. В течение этого этапа можно подать заявление в школы другого района. Отправлять заявление в школу другого района раньше начала второго этапа бессмысленно, поскольку его не примут, уточнили в министерстве.

"Очередность подачи заявления на первом этапе не имеет значения, поэтому никакого ажиотажа родители могут не опасаться. Мест для детей, имеющих внеочередное, первоочередное или преимущественное право зачисления в школы, а также для детей, которые живут на закрепленной территории, должно хватить во всех школах. На втором этапе детей зачисляют на свободные места", - объяснили в Минпросвещения.

Как отметили в пресс-службе, на официальном сайте ближайшей школы родители могут удостовериться, прикреплен ли к ней их дом. При этом не позднее 26 марта эта информация должна быть опубликована на официальных сайтах учебных заведений.

Запись в школу

Как сообщили в пресс-службе Минпросвещения, принимаются в первые классы дети в возрасте от 6,5 до 8 лет. По заявлению родителей учредитель школы может разрешить прием ребенка в более раннем или более позднем возрасте. Дети с ограничениями по здоровью принимаются на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей или законных представителей и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

Подать заявление можно разными способами: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте школы, через официальный сайт школы, с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

Если записать ребенка на первом этапе, то результат будет известен не раньше 3 июля, поскольку сначала школа собирает все заявления, а потом издает приказы. Если заявление подано на втором этапе, то результат станет известен не ранее чем через три рабочих дня.

Документы для зачисления

Для зачисления в первый класс потребуются паспорт или иной документ, подтверждающий личность, например, временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта, свидетельство о рождении ребенка, документ, подтверждающий проживание будущего первоклассника на закрепленной территории (на первом этапе).

В некоторых случаях могут понадобиться также документ, подтверждающий льготу (если она есть), разрешение комиссии о приеме в первый класс ребенка возрастом менее 6,5 или более 8 лет, документы, подтверждающие законное право представителя ребенка (например, решение органа опеки), заключение психолого-медико-педагогической комиссии, документ, подтверждающий право ребенка на пребывание в России.

В случае подачи документов через портал "Госуслуги" документы к заявлению необходимо прикрепить в отсканированном виде, при выборе иных способов подачи заявления - в виде копий с предъявлением оригиналов.

В приеме государственная школа может отказать только в случае, если свободные места закончились, добавили в пресс-службе. В этом случае местные органы управления образованием должны помочь родителям устроить ребенка в другую школу. При распределении закрепленных территорий учитывается количество проживающих там детей, поэтому отказ в приеме на первом этапе маловероятен, заявили в министерстве.

Кроме того, теперь не могут отказать в приеме ребенку, чей старший брат или сестра уже учатся в этой школе, как случалось раньше, в связи с этим родителям приходилось водить детей в разные школы. Это правило не зависит от территории, где проживают дети, но есть нюанс: дети должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.

"Поступление ребенка в первый класс - важное событие. В этом году в порядок приема внесены изменения, по которым, например, дети имеют право преимущественного приема в те школы, в которых обучаются их братья или сестры. Это сильно упростит жизнь многих семей", - привели в пресс-службе слова министра просвещения России Сергея Кравцова.