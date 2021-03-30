Почти 350 детей-пешеходов пострадали на дорогах Москвы в 2020 году

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. ДТП, связанных с наездами на пешеходов, произошло на дорогах Москвы в прошлом году, пострадали почти 350 детей-пешеходов. Об этом сообщила во вторник руководитель пресс-службы управления ГИБДД по Москве Любовь Высоцкая.

"2020 год ознаменовался достаточно серьезной пешеходной аварийностью. Более 2,5 тыс. за 2020 год зарегистрировано ДТП, связанных с наездами на пешеходов, 149 человек погибли, речь идет не только о детях, 2 525 в этих 2,5 тыс. авариях получили ранения различной степени тяжести, - сказала она на заседании круглого стола на тему "Об обязательном использовании светоотражающих элементов на верхней детской одежде". - В прошлом году на дорогах города получили ранения в качестве пешеходов 346 детей, при этом только 75 из них имели на своей одежде, аксессуарах, на себе светоотражающие элементы".

Высоцкая добавила, что в темное время суток в прошлом году получили ранения 69 детей и подростков, из которых две три находились без светоотражающих элементов. При этом, по ее словам, если говорить о ситуации за два месяца текущего года, то насчитывается уже более 350 пострадавших при наездах на пешеходов, 18 из которых погибли. За два месяца текущего года в вечерние и ночные часы пострадали десять детей, из которых шестеро были без светоотражателей, добавила руководитель пресс-службы управления Госавтоинспекции по Москве.

"Большая половина участников (движения) не знают и не понимают, что нужно применять эти элементы безопасности [светоотражатели]. В большинстве случаев можно было предотвратить ЧП, сделав детей более заметными. Следует отметить низкую информированность как детей, так и взрослых о необходимости этих светоотражателей", - подчеркнула Высоцкая.