Мурашко заявил, что в России достаточно вакцин от коронавируса

"Мы развернули сейчас <...> девять производственных площадок разных типов вакцин. На сегодня вакцины достаточно, производственный комплекс справляется", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Активные случаи коронавируса

По словам министра, более 250 тыс. россиян с коронавирусом находятся в настоящее время на амбулаторном лечение, еще свыше 100 тыс. - на стационарном.

"Сегодня на амбулаторном этапе на лечении находятся более 250 тыс., в стационарах находятся сегодня чуть более 100 тыс. человек. Это большие цифры, это много, это очень много. Пациентов, находящихся в реанимации в тяжелом состоянии, чуть больше 1,6 тыс., это тоже большая цифра", - уточнил Мурашко.

Неделю назад, 23 марта, Мурашко говорил, что лечение от коронавируса проходят около 380 тыс. жителей страны, причем 130 тыс. из них на тот момент находились в стационарах.

Планы по вакцинации

Мурашко считает пессимистичным план привить от коронавируса 60% взрослых россиян к августу 2021 года, так как это можно сделать быстрее.

"Мы планируем до августа <...> эти объемы закрыть, но это самый <...>, наверное, пессимистичный прогноз, в оптимистичном прогнозе мы думаем, что мы можем сделать это и быстрее", - сказал он.

Также, по его словам, ограничений по использованию вакцины от коронавируса при наличии иммунитета в принципе нет.