Испытания вакцины от COVID-19 среди детей могут начаться в ближайшие два месяца

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от коронавируса среди детей могут начаться в ближайшие два месяца. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Буквально на этой неделе обсуждали клинические протоколы для регистрации вакцины для детского возраста, есть особенности, мы к этому готовимся. Я думаю, что мы в ближайшие два месяца готовы будем войти в эти клинические исследования", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

В России зарегистрированы три вакцины: "Спутник V" от Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 536 820 случаев заражения, выздоровели 4 155 996 человек, умерли 98 442. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.