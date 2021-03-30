Свыше 250 добровольческих инициатив реализовали в 2020 году в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 30 марта. /ТАСС/. Свыше 250 добровольческих инициатив реализовали в прошлом году в Липецкой области для оказания адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщил во вторник глава администрации региона Игорь Артамонов, подводя итоги состоявшегося под его председательством заседания областного совета "Победа".

"В 2020 году в целях оказания адресной помощи и социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны реализовано более 250 добровольческих инициатив", - сказал Артамонов. Он отметил, что только в рамках проекта "Добро48" 115 фронтовикам помогли с покупкой продуктов питания и лекарств, оплатой счетов ЖКХ и благоустройством придомовых территорий. Кроме того, врачи и волонтеры-медики организовали шесть выездов в районы, в рамках которых ветераны могли пройти осмотр профильных специалистов. "По данным на март текущего года в районах на постоянной основе волонтеры оказывают соцподдержку 69 ветеранам, в Липецке - 46 ветеранам", - заметил глава региона.

В этой связи Артамонов потребовал от чиновников и представителей общественных организаций региона усилить информационную и патриотическую работу среди молодежи. "В этом году исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны, необходимо усилить информационную и патриотическую работу, особенно среди молодежи", - сказал он, напомнив, что Победа досталась народу невероятно высокой ценой и современники "обязаны чтить память героев и пресекать любые попытки переписывания истории".

Артамонов также отметил работу, которую проводят общественные организации и волонтеры по сохранению памяти о защитниках Отечества. "В прошлом году благодаря выделенной из областного бюджета субсидии поисковые организации провели 40 поисковых мероприятий", - продолжил глава администрации региона. В частности, речь идет о проведении трех "Вахт Памяти", поисковых разведках в шести районах и перезахоронении останков 48 воинов.

Что же касается социальной поддержки ветеранов, то различными льготами в регионе пользуются 8 287 ветеранов и инвалидов, а также приравненных к ним лиц, членов семей и тружеников тыла, а также 2 556 детей войны, которым присвоено звание ветеранов труда Липецкой области.

"Так, льготой на оплату жилья и коммунальных услуг воспользовались 3 749 ветеранов на сумму 76,2 млн рублей, соцуслуги на дому и в стационарных учреждениях соцобслуживания предоставляются 1 686 ветеранам войны, жильем обеспечено 2 469 ветеранов на общую сумму 2,5 млрд рублей", - заметил Артамонов.