Управление Суэцкого канала хотят выдвинуть на Нобелевскую премию

ТАСС, 30 марта. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поддержал предложение о выдвижении управления Суэцкого канала на присуждение Нобелевской премии в области экономики.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

Как сообщает газета Al Youm As Sabi, во время пресс-конференции, которую президент давал во вторник в зоне канала, журналисты предложили выдвинуть управление водной артерией на эту премию.

"Я присоединяюсь к идее о выдвижении [Управления] Суэцкого канала на Нобелевскую премию по экономике", - приводит издание слова ас-Сиси. "Мы [египтяне] будем счастливы, если это грандиозное гидротехническое сооружение будет удостоено этой награды", - добавил президент Египта.

По мнению ас-Сиси, "произошедший инцидент с севшим на мель сухогрузом подтвердил авторитет Суэцкого канала и доказал, что он заслуживает премии".