Мурашко заявил, что говорить о третьей волне коронавируса в России преждевременно

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Заболеваемость COVID-19 в России сейчас снижается, и говорить о третьей волне эпидемии преждевременно, заявил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня заболеваемость снижается ежедневно, поэтому говорить пока о третьей волне преждевременно", - сказал он в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

Министр здравоохранения также сообщил о формировании полугодичного иммунитета у большинства перенесших коронавирусное заболевание.

"Сегодня у тех пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию, подтвержденную, мы видим, что на протяжении, как правило, до полугода практически у всех сохраняется иммунитет, у большинства", - сказал министр.

Мурашко отметил, что количество больничных коек для пациентов с коронавирусом в России сократилось примерно до 120 тыс.

"Сегодня у нас развернуто 120 тыс. коек, это все равно достаточно большая цифра. В пике мы разворачивали до 279 тыс., сегодня мы их возвращаем к привычной деятельности", - сказал он.