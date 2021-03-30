В Союзе журналистов России сообщили, что сокращения во время пандемии коснулись 40% СМИ

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Сокращение штата во время пандемии коронавируса коснулось 40% российских СМИ, 44 региональных издания закрылись. Об этом говорится в исследовании Союза журналистов России (СЖР), материалы которого имеются в распоряжении ТАСС.

В опросах приняли участие около 400 журналистов из всех регионов страны.

"40% редакций пришлось сократить десятую часть штата сотрудников, только 1,8% медиа удалось избежать понижения зарплат. 44 региональных СМИ прекратили свою работу, в основном это районные газеты", - отмечают авторы исследования.

Согласно полученным данным, около 30% участников исследования сообщили о снижении тиражей и количества эфирного времени. Кроме того, сокращения зарплат коснулись 17,5% журналистов. 86,4% редакций также сообщили о сокращении числа рекламодателей и уменьшение ими бюджетов, 1,7% редакций пришлось брать кредиты.

Почти треть редакций получили в связи с пандемией поддержку от региональной власти, а 35,2% СМИ воспользовались мерами господдержки после включения средств массовой информации в перечень отраслей, пострадавших от COVID-19.

Глава СЖР Владимир Соловьев пояснил ТАСС, что это уже второе исследование СЖР, которое позволяет оценить состояние отрасли и понять запросы на дополнительные меры поддержки со стороны СМИ. Среди таких мер он выделил, в частности, урегулирование почтовых тарифов, отмена штрафов за несвоевременную уплату налогов.