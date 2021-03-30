Мурашко исключает поездки иностранцев в Россию для вакцинации от COVID-19 на данном этапе

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Поездки иностранцев в Россию для вакцинации против новой коронавирусной инфекции на данный момент исключены, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале .

"Это не сегодня, сегодня вакцина идет бесплатно для граждан РФ внутри страны. Мы все-таки должны защитить свое население", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к "прививочному туризму".

Ранее в сети появилось видеообращение главы Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, руководителя Союза торговых центров Булата Шакирова и лидера Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева к президенту РФ Владимиру Путину, они попросили разрешить безвизовый въезд в РФ иностранцев для вакцинации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль знаком с рядом подобных идей, и отметил, что "президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся правительственным штабом" по борьбе с распространением коронавируса.