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Пандемия COVID-19
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Мурашко исключает поездки иностранцев в Россию для вакцинации от COVID-19 на данном этапе

Ранее глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, руководитель Союза торговых центров Булат Шакиров и лидер Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев попросили разрешить безвизовый въезд в РФ иностранцев для вакцинации

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Поездки иностранцев в Россию для вакцинации против новой коронавирусной инфекции на данный момент исключены, заявил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире программы "Док-ток" на Первом канале.

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"Это не сегодня, сегодня вакцина идет бесплатно для граждан РФ внутри страны. Мы все-таки должны защитить свое население", - сказал он, отвечая на вопрос об отношении к "прививочному туризму".

Ранее в сети появилось видеообращение главы Федерации рестораторов и отельеров Игоря Бухарова, руководителя Союза торговых центров Булата Шакирова и лидера Общероссийского движения предпринимателей Андрея Ковалева к президенту РФ Владимиру Путину, они попросили разрешить безвизовый въезд в РФ иностранцев для вакцинации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль знаком с рядом подобных идей, и отметил, что "президент будет ориентироваться на те решения и рекомендации, которые выносятся правительственным штабом" по борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19
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