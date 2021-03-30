В Израиле нашли новый штамм коронавируса

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 марта. /ТАСС/. Медики обнаружили в Израиле новый местный штамм коронавируса, который "встречается редко" и "не имеет клинического или эпидемического значения". Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"Обнаружен израильский штамм коронавируса, который встречается редко и не имеет клинического или эпидемического значения", - говорится в сообщении. Израильский штамм "не вызывает роста темпов распространения инфекции, не приводит к тяжелым формам заболевания и не влияет на эффективность вакцины", отметили в Минздраве.

В пресс-службе указали, что Центральная лаборатория по вирусам при министерстве здравоохранения "опубликовала данные исследования, в котором обобщаются данные по штаммам, обнаруженным в Израиле с марта 2020 по январь 2021 года". "Израильский штамм появляется в образцах с июля [2020 года], но [к настоящему моменту] исчезает", - отмечается в документе.