Палата экономики Австрии поддерживает инициативу о закупке "Спутника V" у России

ВЕНА, 30 марта. /ТАСС/. Палата экономики Австрии поддерживает инициативу австрийского правительства о приобретении у России вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Как говорится в распространенном во вторник заявлении председателя палаты Харальда Марера, это позволит ускорить кампанию по вакцинации населения Австрии.

"Мы приветствуем инициативу получить "Спутник V" для Австрии. Надо вакцинировать каждый день. Мы не можем позволить себе перерыв в вакцинации. Решающее значение сейчас имеет тщательная, но быстрая регистрация", - отметил Марер.

Как сообщило во вторник Ведомство федерального канцлера Австрии, Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, поставки могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Согласно заявлению канцлера Себастьяна Курца, Вена с февраля ведет хороший диалог с Москвой и, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, это позволит раньше вернуться к нормальной жизни, спасти много жизней и рабочих мест. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.