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Пандемия COVID-19

Палата экономики Австрии поддерживает инициативу о закупке "Спутника V" у России

Председатель палаты Харальд Марер отметил, что это позволит ускорить кампанию по вакцинации населения страны

ВЕНА, 30 марта. /ТАСС/. Палата экономики Австрии поддерживает инициативу австрийского правительства о приобретении у России вакцины от нового коронавируса "Спутник V". Как говорится в распространенном во вторник заявлении председателя палаты Харальда Марера, это позволит ускорить кампанию по вакцинации населения Австрии.

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"Мы приветствуем инициативу получить "Спутник V" для Австрии. Надо вакцинировать каждый день. Мы не можем позволить себе перерыв в вакцинации. Решающее значение сейчас имеет тщательная, но быстрая регистрация", - отметил Марер.

Как сообщило во вторник Ведомство федерального канцлера Австрии, Вена и Москва ведут переговоры о закупке 1 млн доз препарата "Спутник V" для вакцинации 500 тыс. человек, поставки могут быть реализованы тремя траншами - в апреле, мае и июне 2021 года. Согласно заявлению канцлера Себастьяна Курца, Вена с февраля ведет хороший диалог с Москвой и, если Австрия получит дополнительно 1 млн доз вакцины, это позволит раньше вернуться к нормальной жизни, спасти много жизней и рабочих мест. Представители Австрии и России также подписали соглашение о соблюдении австрийской стороной режима неразглашения при обмене конфиденциальными документами и обеспечении доступа к сведениям о препарате министерствами здравоохранения двух стран.

Теги
АвстрияРоссияПандемия COVID-19
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