В ЮНЕСКО заявили, что лишь 17 стран отдают приоритет школьным учителям при вакцинации

ПАРИЖ, 30 марта. /ТАСС/. Сохранение образовательного процесса необходимо в условиях пандемии, однако пока лишь 17 стран, включая Россию, включили преподавателей в список приоритетных профессий при вакцинации от коронавируса. Об этом говорится в заявлении ЮНЕСКО по итогам проведенного под эгидой этой организации совещания министров образования из 85 стран мира.

"Хотя защита учителей имеет важное значение для безопасного возобновления работы школ, исследование, проведенное ЮНЕСКО и Международной целевой группой по вопросам преподавательских кадров для достижения целей повестки дня "Образование-2030", показывает, что только 17 из 149 стран отдают приоритет учителям на первом этапе усилий по вакцинации", - гласит коммюнике.

Организация опубликовала также карту мира с уточнением стран, о которых идет речь. Согласно этой карте, 20 стран включили преподавателей в приоритетную группу для второго этапа вакцинации, в то время как 56 стран вообще не выделяют учителей как приоритетную группу. В этой связи организация призывает все страны "рассматривать учителей как персонал, работающий на первой линии в условиях пандемии".

"Защита учителей посредством массовых прививок имеет решающее значение, учитывая их ключевую роль в обеспечении права всех детей на качественное образование", - подчеркивает ЮНЕСКО. Организация обращает внимание на тот факт, что почти половина учащихся в мире по-прежнему страдают от частичного или полного закрытия школ и в результате пандемии "более 100 млн детей окажутся ниже минимального уровня владения навыками чтения".

Международный подход

"Первый из наших принципов заключается в том, что школы незаменимы, как показала пандемия. Во-вторых, как никогда ранее нам необходимы устойчивые и новаторские школьные системы для того, чтобы противостоять нынешним и будущим потрясениям. В-третьих, ни один экран не может заменить учителя", - заявила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле, выступая на открытии совещания министров.

В ходе трех параллельных сессий конференции особое внимание уделялось усилению поддержки в деле защиты и подготовки учителей. Министры обсудили меры по профилактике и контролю, включая тестирование в школах, планы вакцинации учителей, инвестиции в психическое здоровье и важность укрепления партнерских связей с министерствами здравоохранения. Они также подчеркнули необходимость уделения особого внимания вопросам равенства, развития коррекционного обучения, укрепления социальных услуг, уделения приоритетного внимания детям младшего возраста и разработки формул финансирования, с тем чтобы охватить наиболее отстающих.

Также министры указали на важность подготовки и повышения квалификации учителей, налаживания партнерских отношений между государственным и частным секторами и участия общества в целях содействия развитию навыков и возможностей трудоустройства молодежи в XXI веке.

В целях поддержки национальных стратегий ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ и Всемирный банк объявили о проведении совместной миссии "Восстановление образования в 2021 году". Ее приоритетные задачи включают "возвращение детей и подростков в школы" и их всестороннюю поддержку, включая охрану здоровья, питание и психосоциальную поддержку, "ускорение обучения и преодоление разрыва в цифровом обучении", а также "подготовку и расширение прав и возможностей всех учителей".